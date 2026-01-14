Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’istruzione e sindacalista

Il suo costante impegno nelle battaglie femministe. Valeria Fedeli ha dedicato parte significativa della sua vita pubblica alle tematiche dei diritti delle donne e della parità di genere. È stata tra le fondatrici del movimento “Se non ora, quando?”. Era sposata con Achille Passoni, ex commissario PD in Sardegna. Un minuto di silenzio è stato osservato nell’assemblea parlamentari Pd in suo ricordo. Il cordoglio della politica.

Il messaggio di cordoglio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X: “La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora. Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo”, ha sottolineato la premier esprimendo le più sincere condoglianze alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene in questo momento di dolore.