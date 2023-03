Naufragio di Cutro: recuperati altri 5 corpi, due sono bambini. Oggi in Senato il nuovo Dl migranti

Ieri sono riusciti a lasciare l’isola altri 230 migranti con la nave che fa la spola con Porto Empedocle e altre ottanta persone sono partite alla volta di Pozzallo (Ragusa) a bordo di una motovedetta della guardia di finanza. A causa del mare mosso è stato rimandato il trasferimento di altri 400 migranti da portare sulla terraferma.

Parte oggi in commissione Affari costituzionali al Senato l’esame del nuovo decreto sui migranti, varato dal Consiglio dei ministri a Cutro. Occhi puntati in particolare su eventuali modifiche alle misure sulla protezione speciale umanitaria. Il nodo del decreto flussi riguarda l’eliminazione della protezione speciale per i vincoli familiari del richiedente asilo. L’articolo 7 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, voluto fortemente dalla Lega, è stato oggetto di una interlocuzione tra Quirinale e governo.