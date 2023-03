Turn over in Consiglio comunale, l’addio di Cristiano Sandonà saluta l’ingresso di Anna Campese

Tempo di avvicendamenti a Caltrano dove, durante l’ultimo Consiglio Comunale, si è consumato l’ultimo atto politico di Cristiano Sandonà, dimissionario in favore della collega di lista Anna Francesca Campese forte di un significativo consenso personale.

Un addio sofferto per il 57enne ex amministratore residente a Cogollo ma nativo di Caltrano: lunga la sua militanza in Lega, prima come consigliere provinciale, poi come vicesindaco sempre di Cogollo dal 2005 al 2010, passando anche per un impegnativo ma proficuo mandato da Assessore ai Trasporti e al Bilancio nella provincia berica.

Un esito meno felice quello che invece lo aveva accolto nell’ultima sfida elettorale delle elezioni amministrative stavolta di Caltrano nel 2019, ancora una volta appoggiato dalla Lega con la lista ‘Vivere bene a Caltrano’ e premiata solo dal 21% dei votanti.

“Chiudo proprio nel paese che mi ha dato i natali, la mia esperienza politica” – ha dichiarato Sandonà congedandosi con quello che sembra ormai un capitolo archiviato benchè di tutto rispetto.

“Sicuramente un’opposizione non di protesta ma di proposta – promette invece con piglio deciso la subentrante Campese – convinta come sono che si potrà lavorare assieme. Il mio mandato conterà su un tempo rimanente un po’ limitato , ma confido di dare un discreto apporto auspicando più intraprendenza nelle iniziative culturali e sportive ed una maggiore incisività nelle questioni legate alla sicurezza”.

Parole di grande accoglienza e di cortesia non solo istituzionale anche dal Sindaco, che ha voluto rivolgere ad entrambi il suo saluto, evidenziano una significativa presenza ‘rosa’: “Ringrazio Cristiano Sandonà perché in questi quattro anni ha assunto, pur rimanendo sempre saldamente in minoranza, un atteggiamento costruttivo. E faccio un augurio di benvenuto – ha aggiunto il 39enne primo cittadino – alla dottoressa Anna Campese, che sicuramente potrà apportare un contributo particolarmente qualificato ai lavori del consiglio grazie alle competenze derivanti dalle sue due lauree e dallo svolgimento della professione di docente di ruolo in discipline giuridiche ed economiche nelle scuole superiori. Con la dottoressa Campese per la prima volta nella storia di Caltrano salgono a 4 su 10 le donne consigliere: un dato di cui andare fieri”!