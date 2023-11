Nuova ondata di maltempo in Italia. Allerta gialla in nove regioni

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, con temporali che interesseranno in particolare al Centro e al Sud. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla in: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. A Napoli e Benevento parchi cittadini e cimiteri chiusi. Allerta arancione fino alle 18 per mareggiate e vento forte sulle coste centro-meridionali della Toscana, con scuole chiuse nel Livornese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: “I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”.

Per la seconda parte della settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un rialzo delle temperature a causa della presenza di un profondo vortice depressionario sull'Europa occidentale. Questo richiamerà correnti più miti sul Mediterraneo con valori in rialzo anche al di sopra delle medie di diversi gradi, ma probabilmente non per molto. Il primo weekend di dicembre dovrebbe infatti portare ancora maltempo e un nuovo calo delle temperature.