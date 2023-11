Soggetti sospetti a bordo di un’auto fuggono dopo un tamponamento al casello dell’A31

Continuano le ricerche sul territorio dell’Altovicentino di due soggetti sconosciuti che nei giorni scorsi – per la seconda volta – sono sfuggiti per un soffio alla cattura da parte dei Carabinieri. Primo episodio a Zanè ai primi di novembre, quando l’automobile – il modello e la marca non sono stati resi noti – con a bordo uno o più passeggeri non si era fermata a un posto di blocco, dileguandosi tra le vie, mentre risale a venerdì il secondo e più recente stavolta in autostrada A31 Valdastico: momenti concitati in cui si è verificato anche un tamponamento con feriti.

Poco prima delle 19 del 24 novembre, una vettura con targhe di copertura dei Carabinieri di Schio ha intercettato nuovamente il veicolo in ingresso al casello di Thiene dell’A31. L’auto è entrata nel tratto autostradale percorrendolo a forte velocità in direzione Piovene. Una pattuglia dell’Arma è stata fatta convergere all’uscita del casello “capolinea” per chiudere il varco ai sospetti. La “gazzella” delle forze dell’ordine, però, è stata notata dal guidatore che, quindi, per assicurarsi una via di fuga, ha urtato una seconda vettura che lo precedeva mentre il conducente di quest’ultima era intendo alla fase di pagamento del pedaggio.

Dopo lo scontro tra i due veicoli sfociato dal maldestro tentativo di spingere fuori dal varco di pedaggio l’ostacolo, i due occupanti sono scesi dall’abitacolo dandosi alla fuga a piedi, tra i campi, sfruttando la vegetazione circostante. Sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’auto abbandonata – potrebbe trattarsi di un veicolo rubato – è stata posta sotto sequestro e sulla stessa sono in corso importanti accertamenti che permetteranno di risalire, con ogni probabilità, all’identità di almeno uno dei malviventi in fuga.

Sul luogo dei fatti in territorio piovenese si è visto un equipaggio della polizia stradale per collaborare con le indagini e occuparsi in particolare dei rilievi del sinistro. Il conducente dell’auto che si era trovata venerdì nel “posto sbagliato al momento sbagliato”, incredulo a fronte di quanto gli era capitato all’uscita dall’A31, ha riportato ferite lievi e si è recato – di propria iniziativa – al pronto soccorso del polo ospedaliero di Santorso per gli accertamenti dovuti del caso.