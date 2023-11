Via libera al dl Energia. Nessuna proroga del mercato tutelato

Il Consiglio dei ministri, riunito ieri a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto legge in materia energia. Il provvedimento non contiene la proroga del mercato tutelato. A tal proposito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha fatto sapere che istituirà un tavolo per studiare modalità di passaggio soft e non traumatiche per le famiglie (sono interessate 5,5 milioni di utenze). Come previsto dalla legge, le tariffe in bolletta fissate dallo Stato e non dalla concorrenza una anomalia italiana poco gradita all'Unione Europea) finiranno il 10 gennaio 2024 per il gas e il primo aprile per l'elettricità.

Il Decreto legge Energia contiene tante novità. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, parla di “un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti”. E spiega: “Vogliamo liberare le grandi potenzialità del nostro Paese, per renderlo riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili”.

l testo del provvedimento 'Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia' opera ''una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022''.

Inoltre, nel quadro delle riforme settoriali previste dalle singole missioni del PNRR, si attua una semplificazione amministrativa di alcune procedure in materia energetica, al fine di rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che possono condizionare negativamente le attività economiche.