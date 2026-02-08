Olimpiadi, caduta shock per Lindsey Vonn. Portata in ospedale in elicottero

Caduta shock per Lindsey Vonn nella discesa libera sull’Olympia delle Tofane ai giochi di Milano-Cortina 2026. La 41enne campionessa americana, una delle favorite per la medaglia d’oro, è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio: la gara è stata subito interrotta. Le urla di dolore della Vonn, hanno spezzato il silenzio di Cortina. Dopo gli immediati soccorsi in pista, la Vonn è stata caricata sopra la toboga e portata via in elicottero.

La prospettiva di gareggiare alle Olimpiadi di Cortina è stata “la ragione principale” del ritorno alle gare dellaVonn. “È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio (nel 2004), dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo (2015), ho pensato che sarebbe stato il posto perfetto per concludere di nuovo la mia carriera”, ha detto la campionessa a maggio 2025. Campionessa olimpica di discesa libera del 2010, è tornata alle gare lo scorso inverno, a oltre sei anni dal ritiro, provata da numerosi infortuni ma con la bacheca piena di trofei.