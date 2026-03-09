Primo podio della carriera nello sci mondiale per Asja Zenere: è terza in Super Gigante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Enego in festa insieme a tutto lo sci azzurro. E’ arrivato, e probabilmente non era nemmeno preventivato in questo week end, il primo podio in carriera per Katja Zenere, l’altopianese che concorre tra le big internazionali in Coppa del Mondo. E’ suo il terzo gradino del podio in Val di Fassa, nella specialità del Super Gigante.

Un’impresa che assume ancora più i contorni di una pagina di storia sportiva da ricordare ai posteri, perché la sciatrice cresciuta tra i Sette Comuni non è partita dai blocchi tra le prime 30 del ranking – pettorale n°33 per lei -, quindi fuori da ogni pronostico e pure con la pista già rovinate dalle atlete che l’avevano preceduta sotto il Passo San Pellegrino. Tra l’altro, la giovane fresca di partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina (14esima nel Gigante con una positiva seconda manche) si trova più a suo agio tra i paletti più stretti, dove vantava la miglior performance con un 9° posto, fino a ieri.

In una domenica di festa pure doppia per le donne italiane della montagne, con il podio per due terzi azzurro e la vittoria brillante di Elena Curtoni. Con il mito amatissimo dello sci azzurro, che risponde al nome e cognome di Alberto Tomba, a premiare le tre migliori della prova di Super G. Per lo sci vicentino si tratta del primo podio nella storia di una specialista nata in provincia, con tutto l’Altopiano in festa per il traguardo raggiunto dalla 29enne nata nel 1996 a dicembre, a Bassano del Grappa, poi cresciuta nel paese di Enego, sostenuta dal Gruppo Sportivo Carabinieri.

Da aggiungere che Zenere ha fissato un crono non lontano addirittura dal 1° posto, per 27 centesimi dalla compagna di nazionale, e a un solo centesimo di secondo dal 2° posto della norvegese Lie, una delle big del panorama mondiale. Per il finale di stagione della 29enne ora la tappa svedese che conclude la stagione, prima delle finali di specialità.

