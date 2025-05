Papa Leone XIV, oltre 150 delegazioni all’insediamento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oltre 150 le delegazioni parteciperanno alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, domenica alle 10 in piazza San Pietro. La lista ufficiale dei presenti conferma che ci sarà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky accompagnato dalla moglie Olena Zelenska.

Per l’Italia saranno presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli Usa saranno rappresentati dal vicepresidente JD Vance e il Perù dalla presidente Dina Boluarte.

Ci saranno anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola

Non risulta invece la presenza né del presidente francese Emmanuel Macron, né del premier britannico Keir Starmer: secondo l’elenco, la delegazione della Francia sarà guidata dal premier François Bayrou e includerà la minitra dell’Istruzione Elisabeth Borne (ex premier), mentre in quella del Regno Unito ci saranno il principe Edoardo e la vicepremier Angela Rayner, nonché il ministro degli Esteri David Lammy. Dalla Spagna re Felipe, la regina Letizia e la vicepremier Maria Jesus Montero.

Fra i capi di governo ci saranno il cancelliere tedesco Friedrich Merz e quello dell’Austria Christian Stocker, come anche il premier dell’Olanda Dick Schoof e quello di Malta Robert Abela. Per Polonia e Portogallo presenzieranno invece i presidenti, rispettivamente Andrzej Duda e Marcelo Rebelo de Souza.

Oltre alle delegazioni estere ci saranno anche le delegazioni ecumeniche. A San Pietro per la messa di ‘intronizzazione’ di Leone XIV ci saranno quindici tra patriarchi, arcivescovi maggiori e metropoliti orientali. Ci sarà anche il patriarca ecumenico Bartolomeo che lunedì dovrebbe essere ricevuto dal Papa: nell’occasione potrebbe formalizzare l’invito a Nicea per il 1700esimo anniversario del Concilio. Duecento i cardinali concelebranti; settecentocinquanta tra vescovi e sacerdoti.

Domani a imporre il Pallio a Leone XIV sarà il cardinale Dominique Mamberti; il cardinale Ambongo – con una speciale preghiera – chiederà la presenza e l’assistenza del Signore sul Papa; l’Anello del Pescatore sarà consegnato al Papa dal cardinale Luis Antonio Tagle.

Sul sagrato di San Pietro ci sarà anche l’icona della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano.