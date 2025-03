Basket, il Famila sbanca Brescia: 61-80 contro il Brixia nell’ultima di campionato

Il campionato di A1 di basket del Famila Wuber si chiude con un’altra vittoria, 61-80 contro Brixia, lasciando le orange in testa alla classifica e imbattute nel girone di ritorno. Partita presa in mano già nel primo quarto grazie ad una strepitosa partenza di Salaun (10 punti in meno di 4 minuti) e ad una gestione ottimale di ogni tentativo di rientro avversario nonostante la super prova di Tagliamento (29 punti). Coach Dikaioulakos ritrova Dojkic (che chiude con 12 punti una prestazione molto solida) e Sottana che assaggia il campo nell’ultimo quarto. Poco incisive questa sera le lunghe scledensi che fatturano appena 12 punti complessivi (anche se da evidenziare la prova di Juhasz che cattura 13 rimbalzi).

Alla luce dei risultati di questa sera, il Famila affronterà nei quarti di finale l’OMePS Battipaglia che chiude la stagione all’ottavo posto. Gara 1 è in programma già domenica 30 marzo alle ore 18 al PalaRomare di Schio.

Venti minuti frizzanti

Pazzesco inizio di Salaun che guida il 5-15 orange in 4 minuti segnando ben 10 punti con due triple. Il time-out chiamato dalla panchina casalinga scuote le bresciane che migliorano difesa e attacco: in particolare Tagliamento si erge a protagonista con 7 punti che, assieme alla tripla di Johnson, riavvicinano Brixia. Dall’altra parte, nella girandola di cambi, è Laksa a punire dalla distanza: 15-21 al decimo.



Il rientro di Dojkic, dopo diverse settimane di stop, è dolcissimo: la croata infatti segna due triple dagli angoli opposti che, però, non fanno fuggire Schio. Brixia, infatti, rimane in scia grazie soprattutto al lavoro sotto canestro di Yurkevichus ed alla solita Tagliamento: 23-31 e time-out Dikaioulakos. Il coach greco riesce a dare nuova spinta alle sue giocatrici che costruiscono un break di 5-9 firmato Verona, Juhasz e Laksa che diventa top scorer con già 15 punti all’attivo: 28-40 e contro time-out della RMB. Si rientra in campo con un trionfo di triple: prima Salaun, poi Yurkevichus e Tagliamento, infine Verona. Le squadre guadagnano gli spogliatoi sul 34-48.

In controllo

Rientra male in campo il Famila Wuber che perde palloni e sparacchia al tiro agevolando così il rientro sotto la doppia cifra delle padroni di casa trascinate dal duo Togliani-Tagliamento: 41-50. Con l’uscita dalla panchina di Dojkic e Zanardi, però, le orange piazzano un 5-0 che ridà 14 punti di vantaggio. Tagliamento continua a martellare dall’arco (già 25 punti per lei) ma Schio sale di livello e allunga nuovamente con i canestri di Keys, Andrè, Zanardi e Dojkic: 47-64.

Altra notizia positiva è il rientro di Sottana, anche lei ferma da qualche settimana, che va subito a segno dalla distanza ma poi le scledensi subiscono un’altra fiammata bresciana sempre a cura di Tagliamento che, segnando in lunetta il fallo tecnico fischiato a Bestagno, tocca quota 29 punti. Ormai però la partita è indirizzata e gli ultimi minuti di gioco sono il classico garbage time nel quale le squadre abbassano l’intensità portando la contesa alla sirena finale: 61-80 e Schio chiude il girone di ritorno da imbattuta.



RMB Brixia Basket – Famila Wuber Schio 61-80 (15-21, 34-48, 47-64)



RMB Brixia Basket: Johnson 7, Togliani 4, Tagliamento 29, Estebas 0, Yurkevichus 7, Moreni 0, Scalvini 0, Bongiorno 6, Ivanova 6, Dell’Olio 0, Pinardi 0, Nikolic 2

Famila Wuber Schio: Juhasz 3, Bestagno 4, Sottana 3, Zanardi 7, Verona 13, Salaun 15, Dojkic 12, Andrè 2, Keys 3, Laksa 18