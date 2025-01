Motorino rubato a Capodanno: il 17enne presunto ladro “fa poca strada”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il furto di un ciclomotore avvenuto la sera di San Silvestro stavolta non dura da “Natale a Santo Stefano”, prendendo a prestito un detto popolare, anche se in realtà si parla in questo caso dall’ultimo giorno dell’anno (2024) ai primi di gennaio 2025. Questo grazie agli agenti di polizia locale di Thiene – facenti capo al Consorzio Nord Eest Vicentino -, abili a rintracciare nell’arco di 48 ore il più che probabile autore materiale del motorino sottratto al legittimo proprietario in quel di Montecchio Precalcino, nella vigilia del 2025.

Poche ore dopo è stata presentata la denuncia da parte della vittima del furto, attivando le azioni di indagine del Nucleo Operativo, subito attingendo a immagini utili provenienti da filmati di videosorveglianza urbana e dai varchi elettronici.

Grazie ad una approfondita analisi dei video e dei fotogrammi visionati, gli incaricati sono riusciti ad “unire i puntini”, ricostruendo il percorso effettuato dal ciclomotore con in sella il presunto ladro, fino al luogo dove il mezzo era di fatto custodito dopo l’illecito. Ieri, venerdì 2 gennaio, una squadra di polizia locale in abiti borghesi ha avvicinato il delinquente in erba, riconosciuto ragazzo thienese di 17 anni appena, fino a intercettarlo e bloccarlo dopo un pedinamento mirato.

Il giovanotto è stato quindi portato nella sede thienese di Comando, una volta avvertiti i genitori ai quali è stato successivamente affidato, dopo gli accertamenti di rito e l’effettiva constatazione della minore età. Il veicolo, infine, è stato restituito al denunciante, mentre per l’autore del reato si prospetta un percorso di recupero sociale di pari passo con il corso della giustizia che lo attende presso il Tribunale dei Minori di Venezia.

La denuncia a suo carico, con accusa di ricettazione, risulta al vaglio della Procura della Repubblica lagunare, con rilascio a piede libero. Agli agenti è spettata la sanzione per la guida senza patente al conduttore del motociclo, provvedimento parallelo alle questioni giudiziaria. L’ammontare è “salato”, regolamenti comunali alla mano: 5.100 euro.