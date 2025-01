Vecchia casa adibita a deposito va a fuoco in tarda serata. Pompieri all’opera fino all’alba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nottata decisamente “calda” nonostante le temperature in discesa e il freddo pungente la scorsa notte per i vigili del fuoco delle sedi di Bassano, Vicenza e Thiene, impegnati a Rosà a partire dall’1.20 di venerdì e al lavoro fino alle prime luci dell’alba per limitare i danni dell’incendio a un’abitazione.

Si trattava nel dettaglio di un edificio di vecchia costruzione, non più abitato e rigenerato come deposito di attrezzature varie. Uno stabile da ristrutturare in via Martiri di Marzabotto che in poche decine di minute ha visto svilupparsi un incendio al suo interno, con il pericolo che le vampate raggiungessero e attecchissero a un’abitazione attigua.

Al termine delle operazioni, nel report dei tecnici del 115 si assicura l’assenza di persone ferite o intossicate, con la “missione compiuta” nel salvaguardare la casa singola a fianco dello scenario dell’emergenza. Va detto che all’arrivo della prima squadra, quella partita dalla vicina Bassano del Grappa, l’edificio era del tutto avviluppato dal fuoco, rendendo necessaria la richiesta di “rinforzi” dai colleghi di Vicenza e dei volontari di Thiene.

In tutto una quindicina di addetti, per un totale di tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala e anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale dell’Arma, chiamata per quanto di competenza delle forze dell’ordine. “Le squadre di pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che il rogo si estendesse alla casa attigua – si legge infatti nella nota del comando provinciale – solo lambita dalle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba“.