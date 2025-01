Cronaca Italia Primo sciopero del 2025. Coinvolto anche trasporto aereo e scuola. Circolazione regolare in molte città Da Redazione Nazionale -

Ascolta l'audio ...caricamento in corso... Prima giornata del 2025 quella di oggi: a fermarsi è il trasporto pubblico locale e anche il personale docente e Ata e quello educativo nelle scuole comunali di ogni ordine e grado. L’agitazione sindacale non riguarderà Trenitalia dato che coinvolge gli addetti della manutenzione di Rfi fino alle 21.00 di stasera, e non impatta sulla circolazione. Sono regolari però a Bologna i servizi dei bus cittadini che stanno circolando regolarmente perché non c’è stata proclamazione di sciopero per la società del trasporto pubblico locale. Regolare anche la circolazione ferroviaria dove è in atto lo sciopero di 4 ore per il personale delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Possono subire variazioni o cancellazioni i servizi bus e Freccialink programmati in orario.

Anche a Milano la circolazione dei mezzi pubblici è regolare su tutte le linee. Lo sciopero generale proclamato per oggi dal sindacato Faisa Confail doveva essere dalle 8.45 alle 12.45 ma l’azienda dei trasporti milanesi comunica che le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio.

A Roma lo sciopero interessa il trasporto pubblico locale dalle 8.30 alle 12.30 ma stando a quanto comunica l’Ata, al momento prosegue il servizio sulle linee A, B e C e sulla Termini-Giardinetti. Possibili riduzioni sui mezzi di superficie nel corso dello sciopero. È invece è fortemente rallentata la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ma per un problema tecnico nei pressi di Cassino. Alcuni treni Alta Velocità seguono percorsi alternativi con rallentamenti fino a 70 minuti e possibili variazioni di fermata. I treni non fermano a Napoli Afragola. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura. Informazioni sui canali di infomobilità di RFI e delle imprese ferroviarie.

Lo sciopero aereo: la mobilitazione coinvolge i lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa che si fermano per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, su iniziativa del sindacato Ost Cub Trasporti. Astensione di 24 ore anche da parte del personale Sea, il gestore degli scali milanesi di Linate e Malpensa. A Linate il personale della società Spd sciopera per 4 ore, dalle 12 alle 16. A Venezia, invece, il personale di Trasporti servizi aerei sciopera per 24 ore, con un’adesione interregionale organizzata da Flai trasporti e servizi. Stop anche a Pisa per i lavoratori della Filcams Cgil. Restano sempre valide le fasce di garanzia, che prevedono il decollo dei voli dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.