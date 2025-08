Mondiali di Nuoto, Ceccon non smette di stupire: record e finale nei 100 delfino

Straripante Thomas Ceccon nella vasca mondiale di Singapore, dove riesce a piazzarsi tra i migliori del globo acquatico pure nelle gare in cui il nome del 24enne vicentino non risulta nella lista dei favoriti. Alle 1315 in Italia nuovo exploit del campione azzurro, che piazza un tempone nei 100 stile delfino segnando il primato personale e soprattutto italiano.

Un tempo di 50”42 che strapazza il precedente limite personale e vale l’ingresso tra gli otto migliori al mondo in una specialità “non sua”, per la prima volta presentata a questi livelli. Abbassata di ben 0”22 l’asticella precedente, con record appartenente a Piero Codia nel 2018 (50”64)

Terzo nella seconda batteria di semifinale (primo a metà gara al tocco sui 50 metri), Ceccon ha realizzato solo dopo essere riemerso dall’acqua di aver piazzato il nuovo record italiano. Già agguantare un pass per la finale rappresentava un traguardo arduo nelle premesse sui 100, dopo il bronzo già intascato sui 50 delfino che si aggiunge all’argento nei 100 dorso e nella staffetta italiana 4×100 stile libero di domenica.

“Non me lo aspettavo” ha dichiarato l’azzurro nato a Thiene e cresciuto a Magrè di Schio ai microfoni di Raisport, “ma sono contento ovviamente e per me non sarà facile replicare un tempo simile”. A livello individuale, ora Thomas Ceccon detiene ben cinque primati italiani, a cui se ne aggiungono altri due in staffetta (4×100 stile libero e 4×100 mista). Domani allora nuovo tuffo a Singapore per tentare il poker di medaglie, per quanto, per stessa ammissione del 24enne atleta tesserato per Leosport Creazzo, “i primi tre nuotano su tempi difficili” come ha dichiarato.

