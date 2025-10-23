Danni per il maltempo del 17 aprile, avviata la ricognizione dei danni ai privati

Sono state avviate le procedure per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l’eccezionale ondata di maltempo avvenuta il 17 e il 18 aprile a Valdagno. Lo comunica il Comune.

I cittadini e i rappresentanti di attività economiche e produttive possono segnalare i danni subiti entro venerdì 21 novembre. La modulistica – predisposta dalla Regione – è disponibile sul sito internet del Comune di Valdagno. Le segnalazioni non costituiscono titolo per l’acquisizione automatica di eventuali contributi. Si evidenzia che è fondamentale partecipare alla ricognizione per consentire agli enti competenti di valutare correttamente i danni e pianificare gli interventi di sostegno economico. Sono in fase di approfondimento e definizione alcuni aspetti procedurali, come le modalità di consegna dei moduli, che verranno indicate sul sito e sugli altri canali di comunicazione del Comune non appena disponibili. Dal censimento speditivo fatto nei mesi scorsi a Valdagno risultavano coinvolti oltre 100 edifici e 5 attività economiche per danni pari a oltre 2 milioni di euro.

“Per poter accedere ai contributi è fondamentale che chi ha subito danni il 17 aprile partecipi alla ricognizione presentando la domanda entro i termini – sottolinea il sindaco Maurizio Zordan -. Come sindaci di valle ci eravamo subito mossi perché si attivassero con urgenza le procedure per garantire forme di ristoro sia per il pubblico che per i privati. Ora arrivano i risultati di quel lavoro e continueremo a fare tutto quanto è possibile per stare al fianco e dare sostegno ai cittadini che hanno purtroppo subito le conseguenze di quell’eccezionale ondata di maltempo”.

Per partecipare alla ricognizione gli interessati devono compilare i moduli attinenti alla loro tipologia, avendo cura di allegare la documentazione richiesta. L’eventuale documentazione incompleta non potrà rientrare nella ricognizione e non potrà essere inoltrata ai competenti uffici preposti.

Le domande pervenute oltre il termine del 21 novembre non potranno essere ritenute valide.

