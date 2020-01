Rigopiano, 3 anni fa la tragedia: fiaccole e messa per le 29 vittime

A tre anni esatti dalla tragedia di Rigopiano i familiari delle 29 vittime dell’Hotel di Farindola, in provincia di Pescara, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, si sono ritrovati sul luogo del disastro per commemorare i propri cari. Pochi minuti prima delle 17 di tre anni fa una valanga di neve, ghiaccio e detriti del peso di 120mila tonnellateuccidendo 29 persone tra clienti e dipendenti.

Prima la deposizione dei fiori davanti al totem dell’hotel, poi c’è stato un momento di preghiera e di raccoglimento; ai parenti è stato anche permesso di entrare nell’area della valanga e in cui un tempo sorgeva il resort e del quale non è rimasto nulla. È stata una commemorazione privata, riservata ai soli familiari delle vittime, per i 29 “Angeli di Rigopiano”. Il totem, realizzato sull’insegna della struttura, quella rimasta intatta, conserva le foto delle persone rimaste sepolte sotto la neve.

“Siamo qui come 3 anni fa non solo per esprimere la nostra vicinanza a chi ha perso i propri cari in questa immane tragedia, ma per testimoniare il nostro impegno come amministratori. La regione Abruzzo è al lavoro e metterà in campo tutti le azioni necessarie affinchè catastrofi come questa non si ripetano più“, ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri durante la commemorazione.