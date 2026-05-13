Ritrovata la famiglia scomparsa da Piacenza: stanno tutti bene

Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e – come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella – “in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”.

Ignoto il luogo dove hanno passato i giorni. Altri dettagli però non saranno resi pubblici. Lo fa sapere la Procura spiegando che “la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”. Nella giornata di lunedì l’inviato di Sky TG24, Flavio Isernia, durante un’intervista al padre di Sonia Bottacchiari aveva rinvenuto nella casa una lettera della donna, dalla quale trapelava una situazione di sofferenza e profonda inquietudine. Da qui la preoccupazione per un possibile gesto estremo che però – fortunatamente – non si è concretizzato.

La nota della Procura. Nel frattempo la Procura di Piacenza ha fatto sapere di auspicare che “si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza”. “Nel prosieguo, le indagini, al momento per i reati di cui agli artt. 573 c.p. е 388 с.р., saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto”.