Roma, due ragazze muoiono investite da un’auto. Avevano 16 anni

Tragedia nella notte a Roma, dove due ragazze sono state investite ed uccise da un’automobile di grossa cilindrata. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze di Ponte Milvio, cuore della movida nel quadrante nord della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione, le ragazze, residenti poco distanti alla Collina Fleming, sono state investite mentre attraversavano corso Francia, una via a intenso scorrimento di traffico, all’altezza della via Flaminia vecchia.

Diluviava in quel momento, passata la mezzanotte. Un temporale molto forte con raffiche di vento. Forse la visibilità degli automobilisti e dei pedoni era compromessa. Ed ecco la tragedia.

Le due giovani vengono travolte da un’auto guidata da un ragazzo di 20 anni che poi si ferma subito per cercare di prestare soccorso. Ma è tutto inutile. Lui stesso verrà poi condotto in ospedale in ambulanza in stato di chock.

Sul luogo dell’impatto gli agenti della Polizia sono arrivati praticamente subito e hanno provveduto nei primi minuti a prendere in consegna il giovane per sottoporlo al test di alcol e droga. I sanitari del 118, una volta sul posto, invece, non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due ragazze.