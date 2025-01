Buona affluenza per le elezioni del Comitato di Quartiere San Vincenzo: in 305 al seggio

Ritorno alla normalità per il Quartiere San Vincenzo a Thiene, che sabato 18 e domenica 19 gennaio ha visto numerosi cittadini andare a votare per rinnovare i propri rappresentanti nell’apposito Comitato, organo elettivo chiamato a rappresentare gli interessi dei cittadini della zona.

L’affluenza alle urne è stata ampia e ha registrato 305 votanti, con solo due schede risultate nulle. Il quorum di votanti previsto dallo Statuto per il Quartiere di San Vincenzo era fissato a quota 160 votanti: nelle ultime elezioni valide del 2017 i votanti erano stati 201.

In base allo statuto vigente, avevano diritto di voto tutti i residenti che avessero compiuto i sedici anni di età, tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel Quartiere e coloro che svolgono attività a titolo di volontariato in modo continuativo da almeno un anno.

Le elezioni “posticipate” rispetto a quelle degli altri quartieri cittadini, avvenute a marzo 2023, si erano rese necessarie dopo che il Comitato in carica aveva contestato all’amministrazione comunale la data scelta. Il rinnovo del Comitato era così rimasto in sospeso, fino allo scorso fine settimana.

“L’alto afflusso di votanti che abbiamo registrato – è la dichiarazione del Consigliere Comunale Delegato alla Partecipazione Civica, Alberto Vecelli – indica un diffuso desiderio dei cittadini del Quartiere a tornare ad essere rappresentati e a partecipare alla vita democratica thienese, al pari degli altri Quartieri, secondo le modalità previste da quest’organismo. I Comitati rappresentano la voce dei Quartieri e costituiscono importanti interlocutori dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo del Comitato è promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale attraverso l’approfondimento dei problemi del quartiere, il confronto con l’Amministrazione Comunale e la promozione di iniziative e proposte per migliorare la qualità di vita nei quartieri. Ora il Quartiere si appresta a voltare pagina e a vivere una nuova stagione di cittadinanza attiva”.

In base all’articolo 16 dello Statuto, la prima convocazione del Direttivo del Comitato di Quartiere deve essere convocata dal Consigliere Anziano, colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze e in questo caso da Luciano Valente, entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i dieci giorni dalla convocazione. Il Direttivo provvede, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro adempimento alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.