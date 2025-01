Pizze assai salate: 120 mila euro di multa per gli 8 collaboratori in nero impiegati nel locale

“Pizze” salatissime quelle preparate, se così si può dire, dalle Fiamme Gialle attive in zona Altovicentino nei confronti della gestione di un’attività di ristorazione – una pizzeria – di Santorso, in seguito a un controllo che ha fatto emergere una condotta sistematica illecita per quanto riguarda la forza lavoro.

Erano otto i dipendenti o collaboratori che, secondo la ricostruzione del gruppo di Guardia di Finanza di Schio, negli ultimi sei mesi hanno prestato la loro opera con diverse mansioni all’interno – e anche all’esterno per la verità, per la consegna delle pizze a domicilio – del locale. Tutti senza possedere alcun contratto di collaborazione regolare, senza quindi la previsione di contributi previdenziali e con le problematiche relative alla sicurezza.

A far scattare gli approfondimenti è stata “a monte” la rilevazione di una giovane addetta alla consegna casa per casa dei “piatti” preparati nella pizzeria. E’ stata trovata in difetto per quanto riguarda la documentazione a controprova del rapporto di dipendenza, di fatto “assunta” in nero. Una condotta, in questo caso, che perdurava da almeno sei mesi.

E va aggiunto anche reiterata, nei confronti di altri dipendenti – sarebbero in tutto otto – che ricevevano i loro compensi in denaro contante, in totale contrasto alle norme vigenti che prevedono la tracciabilità dei pagamenti relativi alla retribuzione. Le violazioni plurime riscontrate dai finanzieri hanno portato a consegnare al datore di lavoro una “collezione” di sanzioni che, messe una sopra all’altra, raggiungono la somma complessiva di circa 120 mila euro.

