Serie A: domani il calendario della nuova stagione

L'Italia si sta ancora gustando il sapore della vittoria ad Euro 2020 ma è già tempo di ripartenza. Con la fine degli europei e l'inizio dei ritiri delle prime squadre, si avvicina la Serie A 2021/22. Tutti di nuovo in campo il prossimo 22 agosto e fino al 22 maggio 2022. Domani alle 18.30 la compilazione del calendario, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

Turni infrasettimanali: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Pausa invernale: 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022. Soste per le nazionali: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022.

Nei turni infrasettimanali non saranno possibili derby né scontro diretti tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Allo stesso modo no ai derby alla prima o ultima giornata ed è impossibile che la prima o ultima partita di una squadra sia contro lo stesso avversario avuto nella prima o ultima partita dei due campionati. Inoltre le squadre che partecipano alla Champions League non potranno affrontare le squadre impegnate in Europa/Conference League nelle giornate successive ad un turno di Europa/Conference League. Infine non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto all'anno scorso.

Nella settima giornata sia Inter che Milan giocheranno in trasferta per via delle semifinali di Nations League che si giocheranno a San Siro. Anche la Juve nello stesso turno dovrà lasciare libero lo Stadium per lo stesso motivo (mentre giocherà fuori casa la 19.ma di ritorno per la concomitanza della Champions League femminile).