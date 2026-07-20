Mondiali 2026: la Spagna piega l’Argentina ai supplementari e trionfa

Le Furie Rosse del commissario tecnico iberico Luis de la Fuente dominano e battono meritatamente 1-0 l’Argentina, che ha pensato solo a non prenderle. Il gol del trionfo porta la firma di Ferran Torres: 26enne attaccante del Barcellona detto “el tiburon”, “lo squalo”. Ed è stato proprio uno squalo quando al primo minuto del secondo tempo supplementare, l’ex Manchester City si è avventato sul pallone dopo la sponda di testa di Nico Williams e ha scaraventato di sinistro in porta facendo esplodere di gioia il popolo spagnolo. Un impalpabile Leo Messi chiude in lacrime e al secondo posto della classifica cannonieri vinta da Mbappé con 10 reti.al 93′ per doppio giallo. Un episodio che gli argentini, apparsi molto stanchi sia mentalmente che fisicamente, pagano nei due over time contro una Spagna dominante, sempre padrona del campo, del gioco e del possesso palla. Tra tempi regolamentari e supplementari gli spagnoli hanno sprecato tanto in fatto di occasioni da gol, rispetto alla passività dell’Argentina. Dunque, come nel 2010 in Sudafrica, gli over time in una finale sorridono alla Spagna: all’epoca fu una rete di Iniesta al 115′ a piegare l’Olanda. Spagna che fa pure il pieno di premi: Curbarsì miglior giovane, Unai Simon miglior portiere e Rodri miglior calciatore.

Grande delusione per la Seleccion di Messi che sognava uno storico bis dopo il trionfo del 2022. Bis iridato che nella storia del campionato del mondo di calcio è riuscito solo a Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962). La Spagna invece festeggia la sua seconda doppietta Europeo-Mondiale dopo quella centrata nel 2010 e nel 2012. Tornando alla partita ospitata dal MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, bisogna aggiungere che è stata una finalissima contornata da tanto spettacolo e americanate tra la cerimonia di chiusura e lo show che ha portato il break di fine primo tempo dai canonici 15 minuti a 27. Fino alla premiazione con capitan Rodri che riceve la Coppa del Mondo da Donald Trump affiancato dal discusso presidente della FIFA Gianni Infantino.