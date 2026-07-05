Trasporti: da oggi stop ai treni a Firenze e scioperi del comparto aereo

Dopo le difficoltà già affrontate da pendolari e viaggiatori negli ultimi tempi – tra guasti, attacchi anarchici, sabotaggi e ritardi dei lavori che sono costati il posto all'ormai ex ad del Gruppo Fs Stefano Donnarumma – da oggi si apre una nuova parentesi di disagi in un'Italia che di – di fatto – si spacca in due.

Partono oggi i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio, sono previsti ritardi e cancellazioni. Questo comporterà, ad esempio, fino a 3 ore in più per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani che ammette: “Si tratta di un'emergenza nazionale” ma “messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito”.”Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working” ma “saranno giorni di grande difficoltà”.



Sempre oggi è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo (personale Easyjet, Enav e personale Assohandlers). Ma i passeggeri hanno i loro diritti: nei primi sette mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che interessano il comparto del trasporto aereo creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri, afferma la società specializzata RimborsoAlVolo, che in occasione della serrata di oggi ricorda che grazie alle normative europee, in particolare il Regolamento CE 261/2004, i viaggiatori rimasti a terra sono tutelati e possono chiedere indennizzi o rimborsi.