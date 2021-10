Sicilia, allerta rossa per il fine settimana. Il ciclone è diventato uragano. Tre i morti

>Non si ferma l’allerta maltempo in Sicilia. La provincia e la città di Catania, già messa in ginocchio nelle scorse ore, si appresta a vivere due giorni da incubo. Allerta rossa in corso, con il picco che dovrebbe essere raggiunto, nelle previsioni, nella giornata di domani.

Già oggi si temono nuovi fenomeni estremi. Il ciclone è diventato uragano. Venti ad oltre 100Km/h, rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica: questo è lo scenario che viene prospettato. Per questo le scuole rimarranno chiuse, insieme a tutti gli uffici pubblici. L’invito è ovviamente quello di non uscire e di rimanere in casa. L’uragano ha già fatto 3 vittime, ed oggi è stato ritrovato il corpo di Angela Caniglia, scomparsa 4 giorni fa da Scordìa.

La conta dei danni è cominciata, e secondo il presidente della Regione Nello Musumeci serviranno almeno 10 milioni per interventi di “somma urgenza” ed altri 100 milioni per la messa in sicurezza del territorio. Musumeci ha poi aggiunto: “è già stato “dichiarato lo stato di emergenza regionale e richiesto a Roma la dichiarazione dello stato di calamità”.