Speranza: coronavirus isolato allo Spallanzani

A meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti, i virologi dello Spallanzani di Roma sono riusciti a isolare il coronavirus. Si tratta di un grande primato italiano. Ad annunciare i risultati ottenuti in Italia è stato il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa. Lo stesso ha sottolineato che la scoperta, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, “verrà messa a disposizione” della comunità scientifica internazionale. Dieci giorni fa il virus era stato isolato in Cina ma, spiegano i ricercatori italiani, i cinesi non lo avevano distribuito.

Si aprono “spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”, ha spiegato il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito. “Ora il vaccino è più vicino”, ha aggiunto la direttrice del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani, Maria Capobianchi.