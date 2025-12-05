Tatiana, ritrovata e sta bene la 27enne scomparsa nel leccese. Avrebbe organizzato tutto lei

Potrebbe aver organizzato la fuga tutto da sola Tatiana Tramacere, la 27enne ritrovata a Nardò (in provincia di Lecce) dopo giorni in cui si erano perse le tracce. La giovane è tornata a casa nella notte dopo che i carabinieri l’avevano scoperta in una mansarda, al buio, non lontano dalla sua abitazione. Era nella casa del suo amico rumeno Dragos Gheormescu, che insieme al fratello di Tatiana l’ha accompagnata in ospedale per accertamenti. Dragos, interrogato dai militari dell’Arma, avrebbe detto che a organizzare il tutto è stata Tatiana. Versione che la giovane stessa avrebbe poi confermato.

Un allontanamento volontario, dunque. Sarebbe questa – al momento – l’ipotesi più accreditata. Un allontanamento voluto da Tatiana per “isolarsi un po’ dal mondo esterno”. “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”, ha detto Gheormescu ai carabinieri. La svolta nel caso della scomparsa di Tatiana Tramacere è arrivata giovedì sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, nella mansarda dell’amico 30enne, l’ultimo ad averla incontrata. L’uomo, interrogato in caserma, era stato indagato inizialmente per istigazione al suicidio.

Alla base di tutto ci sarebbero pene d’amore. Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Lecce Giuseppe Capoccia, si erano subito concentrati sulle ultime ore in cui la studentessa salentina era stata vista. Il pomeriggio della scomparsa la 27enne aveva incontrato Dragos Gheormescu. I due, è stato ricostruito dagli inquirenti e confermato dallo stesso indagato in una intervista a Chi l’ha visto, si erano incontrati in un parco a poche centinaia di metri dalla casa della famiglia Tramacere. Lì si sarebbero intrattenuti per un paio d’ore. Avrebbero parlato del viaggio che Tatiana intendeva fare a Brescia, per incontrare il suo ex fidanzato, e lui si sarebbe offerto di accompagnarla. L’incontro sarebbe culminato in una “piccola discussione” ha detto il 30enne, assicurando però che si sarebbero poi salutati “senza tensioni”, dandosi appuntamento al giorno dopo. Il biglietto per Brescia era già stato acquistato, ma sul bus la 27enne non è mai salita.