Mercatini, marcia dei Babbi, pattinaggio e giocattoli vintage: ecco gli eventi del weekend

Dicembre è iniziato. Di conseguenza, come ogni anno, gli eventi dedicati alla festa più attesa fioccano numerosi in ogni dove. Il Vicentino, naturalmente, non fa eccezione. Che si tratti dei tradizionali mercatini o di marce dei Babbi Natale; oppure ancora di pattinare sul ghiaccio o di fare un salto indietro nel tempo con i giochi di una volta. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Radio Eco Vicentino, tramite la rubrica “Festa Italiana“, viene in aiuto. Gianni Manuel e Martina Polelli infatti, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti in programma per questo weekend.

La carrellata inizia da Vicenza. Nell’ambito della manifestazione “Villaggio di Natale“, in piazza San Lorenzo, domenica 7 dicembre, i bambini avranno l’opportunità di sperimentare il fascino intramontabile dei giocattoli in legno. Sempre nel capoluogo berico, per tutto il weekend, divertimento assicurato per grandi e piccoli grazie a “Polar Park“, la pista del ghiaccio coperta allestita in Campo Marzo.



A Monticello Conte Otto, da domani a lunedì 8 dicembre, la pista polifunzionale del centro comunitario ospiterà i mercatini di Natale. In quel di Villaverla invece, domenica 7 dicembre, avrà luogo la decima edizione della “Marcia dei Babbi Natale“. Quattro i percorsi pianeggianti, di differente lunghezza, tra i quali scegliere: quattro, sette, dodici e diciotto chilometri. È previsto anche un percorso per persone con disabilità e passeggini.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni, domani e domenica 7 dicembre, si terrà l’accensione degli alberi di Natale. La tradizionale cerimonia interesserà Canove di Roana, Gallio, Stoccareddo di Gallio, Roana e Asiago. Appuntamento con i mercatini di Natale anche ad Arsiero, domenica 7 dicembre. L’evento verrà ospitato dalle ore 9 alle 22 in piazza Rossi.

Un’altra pista di pattinaggio, di 500 metri quadrati, sarà a disposizione in quel di Marostica, nella suggestiva piazza degli Scacchi, per tutto il weekend, pronta a regalare emozioni a grandi e piccini. La magia dei mercatini di Natale potrà essere assaporata anche a Bassano del Grappa, da domani a lunedì 8 dicembre.

A Sandrigo, domenica 7 dicembre, villa Sesso Bordignon ospiterà “Giocattoli e vintage in villa“. Un evento all’insegna di emozioni, tradizione e ricordi d’infanzia. A Thiene infine, nell’ambito della rassegna “Il Natale delle meraviglie“, domani e domenica 7 dicembre l’appuntamento è con la Grande Festa dei Bambini.

