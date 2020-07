Tragedia in Puglia, tre ragazzi muoiono investiti da un furgone. Erano su una bici elettrica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un furgone. Il 17enne, il 18enne ed il 19enne viaggiavano a bordo di una bicicletta elettrica. Stando ai rilevamenti, il mezzo che li ha investiti viaggiava nella stessa direzione. E’ accaduto in Puglia, sulla Statale Andria-Barletta. Deceduti sul colpo i due più grandi, mentre il più giovane è morto nell’ospedale ‘Bonomo’ di Andria, dove era arrivato in condizioni gravissime e dove ha avuto due arresti cardiaci, è stato intubato, sottoposto a trasfusioni. Ma alla fine non ce l’ha fatta.

Le parole del sindaco di Barletta esprimono il cordoglio di una città intera. ‘‘Non ci sono parole per esprimere il sentimento di dolore per la morte dei tre ragazzi nell’incidente avvenuto stamani sulla statale 170. Ai loro familiari, che stanno vivendo una tragedia immane, giunga il cordoglio mio personale e di tutta la città di Barletta”. Così Cosimo Cannito, che lancia un appello ai coetanei: “State attenti, siate prudenti. A quell’età ci si sente invulnerabili, forti e non si fa attenzione, ma poi il dolore è grande davanti a una vita spezzata”.

Per il primo cittadino ”contenere l’esuberanza dei ragazzi è difficilissimo ma è necessario dedicare loro attenzione sempre, perché non ci sono orari o parti della giornata più pericolose o più a rischio di altre, e da parte di tutti, perché”, conclude, “tutti siamo responsabili, non solo i genitori di ciascuno. Oggi piangiamo questi tre ragazzi e il dolore, per questo grave lutto, è di tutta la comunità”.