Moniti e divieti non fermano i tuffi: “Senza controlli attendiamo il prossimo morto”

Non ci sono divieti né moniti che servano. Neanche le disgrazie avvenute – l’ultima il giorno di Pasquetta con la morte di un 21enne padovano – hanno scoraggiato le acrobazie di chi vede nella Pria un parco dei divertimenti senza frontiere.

La località è nota: a confine tra Cogollo del Cengio e Arsiero, contrà Pria offre un’area naturale particolarmente battuta nel periodo estivo, celebre per le omonime pozze d’acqua color smeraldo scavate dal torrente Astico, circondate da rocce a strapiombo e boschi. E’ qui che ogni estate avviene quello che è ormai un rito collettivo, almeno per molti incuranti del grado di pericolo: tuffi, dagli spuntoni di roccia e dal ponte. E se non bastasse il pubblico che si assiepa per celebrare i virtuosismi di questi “coraggiosi” – spesso giovanissimi inconsapevoli della morfologia del posto, della temperatura dell’acqua e dei rischi correlati di un ambiente più complesso di quello che potrebbe apparire ad uno sguardo più superficiale – si aggiungono anche storie e reels puntualmente condivisi via social così come denunciano alcuni lettori: “Quando mio figlio mi ha mostrato il video su Instagram – scrive una mamma alla redazione – mi sono chiesta se chi mette un cartello di divieto lo fa soltanto per lavarsi la coscienza. Non sono fra quelli che sostengono vada chiuso tutto, ma senza controlli sono solo lamierini senza significato. La Pria è un gioiello di cui dovremo goderne tutti: io ormai la associo più al dolore, perché chi ha visto le mamme di quei ragazzi morti arrivare lì davanti a figli ormai cadaveri avvolti in un lenzuolo, non può fingere che il problema non esiste”.

Parole che arrivano puntuali ad ogni bella stagione in un eterno ripetersi delle cose: fino ad una nuova sirena, forse un’ambulanza che scende fra le curve verso l’orrido dell’Astico. Per congelare tutto, almeno per qualche giorno. Prima che ancora ricominci come nulla fosse mai accaduto.

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