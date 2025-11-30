Tre italiani feriti in Cisgiordania da coloni israeliani. Malmenati e derubati ma non sono gravi

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiega che i tre italiani rimasti feriti sono giovani cooperanti che accompagnano le attività dei palestinesi, come portare i bambini a scuola, accompagnate gli agricoltori o i pastori, praticamente una sorta di protezione civile per la popolazione.

Tajani ha ribadito: “Stanno rientrando a Ramallah, non ci sono informazioni dirette perché non hanno telefoni. Appena avremo notizie dirette sono sempre notizie per triangolazione. Le condizioni almeno dalle notizie che abbiamo non sono preoccupanti, sono stati malmenati ma non credo che abbiano ferite gravi. Aspettiamo di vedere quando saranno a Ramallah. Nel pomeriggio ne sapremo di più, però è importante che la vicenda si sia conclusa e loro stiano tornando in un luogo più sicuro e protetto”.