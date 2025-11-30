Tre italiani feriti in Cisgiordania da coloni israeliani. Malmenati e derubati ma non sono gravi
Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di un’aggressione da parte di coloni israeliani presso i loro alloggi vicino Gerico, in Cisgiordania. Lo conferma la Farnesina in una nota sottolineando che non hanno ferite gravi. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, li avrebbero aggrediti e poi rubato tutti i loro beni personali.
I tre feriti sono stati trasferiti questa mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. I tre connazionali, ancora sotto shock per l’accaduto, sono stati dimessi. “Il Consolato generale a Gerusalemme – si legge in una nota della Farnesina – ha seguito la vicenda ed è in contatto con le autorità palestinesi e con i connazionali. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l’accaduto in costante contatto con il Console generale”.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiega che i tre italiani rimasti feriti sono giovani cooperanti che accompagnano le attività dei palestinesi, come portare i bambini a scuola, accompagnate gli agricoltori o i pastori, praticamente una sorta di protezione civile per la popolazione.
Tajani ha ribadito: “Stanno rientrando a Ramallah, non ci sono informazioni dirette perché non hanno telefoni. Appena avremo notizie dirette sono sempre notizie per triangolazione. Le condizioni almeno dalle notizie che abbiamo non sono preoccupanti, sono stati malmenati ma non credo che abbiano ferite gravi. Aspettiamo di vedere quando saranno a Ramallah. Nel pomeriggio ne sapremo di più, però è importante che la vicenda si sia conclusa e loro stiano tornando in un luogo più sicuro e protetto”.