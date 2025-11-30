Auto distrutta da un incendio a Monte Berico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti il 29 novembre alle 18 a Monte Berico per l’incendio di un’auto: nessuno è rimasto ferito.

Le squadre provenienti dalla sede centrale di Vicenza hanno raggiunto il veicolo in fiamme (che si trovava presso il Museo del Santuario di Monte Berico) con un’autopompa serbatoio ed un’autobotte per un totale di sette operatori.

Dopo aver messo in sicurezza lo scenario ed aver domato le fiamme, i pompieri sono rientrati in sede: le operazioni sono durate circa un’ora. Sul posto presenti anche due pattuglie della polizia di stato, le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.