Ultimo saluto a Benedetto XVI. In piazza oltre 50 mila persone

Si sono conclusi i funerali di Benedetto XVI in San Pietro. Ieri sera si è svolto il rito di chiusura della bara del Papa emerito: in questi giorni oltre 200mila persone hanno reso omaggio alla sua salma. Alle 9.30 di questa mattina sono iniziati i funerali all’esterno della Basilica, in una Piazza San Pietro gremita di gente.