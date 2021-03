Vaccino: dall’Ema ok ad AstraZeneca. Oggi si riprende.

Dopo l'allarme e le polemiche dei giorni scorsi, arriva il parere favorevole dell'Ema al vaccino AstraZeneca. L'agenzia europea per i medicinali lo definisce "sicuro ed efficace". Da oggi, dunque, nel nostro Paese riparte a ritmo serrato la vaccinazione, con la somministrazione delle dosi del farmaco prodotto dalla multinazionale anglosvedese. Il via libera è arrivato ieri pomeriggio, con una conferenza stampa congiunta da parte degli esperti dell'agenzia europea del farmaco, che si erano a lungo confrontati proprio su questo tema.

Dopo lo stop per alcuni giorni, legato alle segnalazione di eventi trombotici, si può dunque ripartire. "Il vaccino AstraZeneca – spiega l'Ema – "non è associato all'aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici e coaguli di sangue. Alcuni Paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai Paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all'uso del vaccino AstraZeneca nella loro campagna vaccinale" prosegue la nota, ribadendo che "i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 superano i possibili rischi". Saranno comunque fatti altri approfondimenti per capire di più" sui "rari" eventi avversi segnalati dopo il vaccino AstraZeneca.

Questo, infine, il commento del premier italiano Mario Draghi: "Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da venerdì (oggi, ndr) "La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile", ha concluso il presidente del Consiglio.