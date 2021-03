Previsioni meteo 19-21/03. Temperature invernali e “sbiancate” in bassa collina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Continuano le correnti fredde dal nord Europa che saranno causa di instabilità pomeridiana sul Vicentino associata a fioccate lungo le Prealpi e le pedemontane fino a quote di bassa collina.

VENERDI 19 MARZO

Inizialmente cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampie aperture soprattutto in pianura. A metà giornata avremo un aumento dell’instabilità lungo la fascia prealpina dove si attiveranno dei rovesci di neve in movimento verso le pedemontane fino a quote molto basse (200-300 metri), non si esclude che qualche fiocco possa arrivare in pianura. Sui rilievi ci sarà qualche spolverata di neve dell’ordine dei 3/5 centimetri di accumulo. Ampie schiarite la sera e clima rigido dopo il tramonto. In pianura estremi termici tra -1 e +7°.

SABATO 20 MARZO

Dopo una mattinata di sole, avremo un rapido sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci sparsi nel pomeriggio sull’Altovicentino, nevosi fino alle porte della pianura. Possibili spolverate di neve sopra i 300 metri di quota. Sul Bassovicentino non sono previste precipitazioni di rilievo. Temperature invernali, in ulteriore calo dalla sera.

DOMENICA 21 MARZO