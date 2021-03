Europa League: solo la Roma ai quarti di finale. Milan eliminato dal Manchester United

La Roma evita all’Italia un fallimento totale nelle Coppe Europee 2020-2021. Infatti, dopo Juventus, Atalanta e Lazio in Champions, il Milan si ferma agli ottavi di finale dell’Europa League. Diavolo eliminato dai Red Devils del Manchester United. Soltanto i giallorossi vincendo anche il ritorno a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, volano ai quarti. Il 2-1 sancisce un risultato storico per la compagine capitolina: è la prima volta che centra la qualificazione ai quarti di finale di questa competizione da quando si chiama Europa League.

Fonseca vince ancora contro il suo passato: nei sedicesimi di finale i portoghesi del Braga, in questi ottavi gli ucraini. Un’altra bella soddisfazione per l’allenatore romanista che dopo il 3-0 dell’Olimpico non sbaglia nulla a Kiev nel match di ritorno. Roma attenta in fase difensiva e letale in attacco. Roma in versione “Piazza di Spagna” con il tridente formato dagli ex Barcellona Carles Perez e Pedro e dall’ex Real Madrid Borja Mayoral, autore della doppietta decisiva: 13 gol in stagione per lui, un traguardo mai raggiunto prima dalla punta iberica. Borja bum bum.

Delusione Milan, al Meazza decide un acuto di Paul Pogba. Dopo l’1-1 dell’Old Trafford per la gara di andata, l’1-0 Manchester United fa avanzare gli inglesi. Reduce da un lungo infortunio, nella ripresa torna in campo il fuoriclasse francese ex Juventus che al 3′ minuto del secondo tempo con un destro dal basso verso l’alto fulmina Donnarumma sfruttando un pasticcio della difesa rossonera. Unico lampo di una partita brutta, equilibrata e a tratti bloccata. Anche il Milan fuori da tutto. Adesso alla squadra di Pioli non resta che difendere la posizione Champions in campionato.

Oggi a partire dalle ore 12, nella sede Uefa di Nyon in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per i quarti di finale di Champions ed Europa League. In quest’ultima competizione, la parte del leone la fanno Inghilterra e Spagna con United, Arsenal, Villareal e Granada. Poi nell’urna con la Roma ci sono anche: Ajax, Slavia Praga e Dinamo Zagabria. Croati grandi protagonisti di questo giovedi con la rimontona che elimina il Tottenham di Mourinho: dallo 0-2 dell’Hotspur Stadium al clamoroso 3-0 maturato tra il secondo tempo e i supplementari dello Stadion Maksimir. Ulteriore conferma che in Europa non c’è mai nulla di scontato.