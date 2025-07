Voli, stop ai vecchi limiti per liquidi nel bagaglio a mano: via libera da subito

sui liquidi nel bagaglio a mano per chi viaggia in aereo. La(Ecac) ha dato il, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dai trolley. Shampoo, bottiglie, profumi e creme potranno ora “decollare” senza problemi, purché non superino i 2 litri.

Sono sette gli scali italiani già pronti per le nuove regole: Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Questi aeroporti, che gestiscono circa 68-70 milioni di passeggeri l’anno, hanno installato i macchinari Hi-Scan 6040 CTiX necessari per i controlli avanzati. Aeroporti di Roma ha confermato l’attivazione: “<zDalle ore 3 di sabato 26 luglio 2025, grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino, sarà possibile trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore senza necessità di estrarli dal bagaglio da cabina, così come laptop e tablet”.

Ieri il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, spiegava: “Gli aeroporti più importanti hanno già questa dotazione, quindi la maggior parte del traffico sarà incanalata in garanzie di sicurezza che eviteranno perdite di tempo. C’è comunque necessità di un investimento che un po’ alla volta si sta facendo”.

Già testati in passato, gli scanner erano stati messi in pausa per motivi precauzionali. Adr a Fiumicino, per esempio, li aveva attivati nel 2023 ed utilizzati per oltre un anno. L’autorizzazione era stata poi sospesa in attesa di un via libera definitivo da parte delle autorità Ue.