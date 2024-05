Auto in transito sull’A4 diventa una torcia ardente. Il guidatore esce in tempo e chiede aiuto

Automobile in fiamme e completamente distrutta lungo il tratto vicentino dell’autostrada A4, con intervento dei vigili del fuoco in regime di emergenza, al fine di evitare rischi per gli altri utenti di passaggio alle 20 di venerdì sera. Il veicolo, accostato in corsia d’emergenza dopo che il proprietario aveva percepito un guasto in corso e un odore di fumo, è divenuto una torcia ardente fino all’arrivo dei pompieri vicentini, entrati in A4 per raggiungere la zona d’intervento in direzione di Milano.

Non si registrano persone ferite o intossicate mentre, chiaramente, il mezzo di trasporto è andato distrutto e sarà destinato allo smaltimento. L’auto avrebbe preso fuoco dal vano motore pochi secondi dopo la discesa del conducente, con le fiamma a divampare poi anche nell’abitacolo.

I vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Vicenza con due automezzi del 115 hanno spento il rogo ormai in stato avanzato, le cui fiamme si erano già estese anche alle barriere antirumore a bordo della carreggiata di emergenza in terza corsia. Sul posto nella prima serata di ieri si sono viste poi anche vetture della Polstrada e del personale ausiliario dell’autostrada A4 Brescia-Padova.

Le operazioni complessive di spegnimento e bonifica dello scenario dell’emergenza sono terminate dopo circa un’ora con il rientro delle squadre dei pompieri alla base operativa. Le cause del problema sarebbero di natura elettromecccanica, al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco come da prassi in questi casi. Il traffico di veicoli non è stato interrotto, procedendo su una corsia per cautela e quindi con relativi rallentamenti.