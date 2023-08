Bici da corsa investita da un’auto: finisce in pronto soccorso un ciclista settantenne

Si trova ricoverato in ospedale Alto Vicentino, dolorante ma cosciente e salvo complicazioni non in pericolo di vita, il ciclista amatoriale investito a metà mattinata in territorio di Fara, soccorso in codice giallo da un’autoambulanza del Suem 118.

Scenario dell’incidente stradale di stamattina intorno alle 10.30, avvenuto nelle vicinanze del corso dell’Astico, è l’incrocio tra tre vie, sull’arteria che collega i paesi di Zugliano e Fara Vicentino, di fronte alla pizzeria Belsit. Ad avere la peggio un 73enne di Sandrigo, caduto malamente sull’asfalto dopo l’impatto accidentale con un un’auto.

Per cause in corso di accertamento da parte della squadra di agenti di polizia locale “Ne.Vi.” di Thiene, un’auto di marca Opel è andata a urtare la bici da strada con il sella il pensionato sandricense, finito a terra sull’asfalto dopo aver sbattuto sul cofano dell’auto. Per fortuna in quel momento non c’erano in transito altri veicoli. Il veicolo a pedali proveniva da nord, da via Reale, mentre quello a motore da via Stadio, e l’impatto è avvenuto in via Verdi sulla strada provinciale 67.

Soccorso dalla squadra di emergenza sanitaria inviata dal polo medico di Santorso, il ferito è stato visionato sul posto e assicurato alla lettiga per trasportarlo in pronto soccorso, per verificare le lesioni da impatto ed eventuali interne attraverso accertamenti diagnostici mirati. Illeso il conducente dell’utilitaria, si tratta di un 52enne di Zugliano. La pattuglia di polizia locale intervenuta si è occupata anche della gestione del traffico oltre che dei rilievi di legge.