Manda una foto minatoria all’ex moglie dopo essersi tolto il braccialetto elettronico

Ha inviato all’ex moglie un’immagine scattata a piedi e caviglie, libere dal braccialetto elettronico, con un coltello ritratto nella stessa foto. Un avvertimento inequivocabile o una minaccia esplicita che un 27enne già soggetto a restrizioni per le violenze commesse ha deciso di portare a termine nonostante la sua posizione già delicata sul piano di giustizia. E che ha portato ad un aggravamento delle misure di codice rosso, con un ordine (eseguito) di carcerazione ieri nei suoi confronti.

Una vicenda di molestie e minacce continue da parte di un giovane di origini macedoni nei confronti di una ragazza con la quale aveva convolato a matrimonio, lei ora residente a Bassano del Grappa e lui nel Veneziano. Oltre alla foto, acquisita dagli inquirenti, anche un messaggio testuale minatorio al pari della stessa immagine.

I poliziotti del Commissariato di Bassano del Grappa, operando congiuntamente ai colleghi della Squadra Mobile della Questura, alla segnalazione sopraggiunta hanno subito avviato la procedura per ottenere dall’autorità giudiziaria un aggravamento della misura cautelare. La richiesta è stata accolta rapidamente, disponendo la cattura e il trasferimento coatto in una cella del carcere di San Pio X del 27enne (A.E. le sue iniziali), dove il cittadino straniero che vive a Mestre rimane trattenuto in attesa di disposizioni future.

Il tutto è accaduto ieri, domenica 23 giugno, in poche ore, facendo scattare l’applicazione immediata del codice rosso antiviolenza. Rimane da appurare come il soggetto abbia potuto togliersi il braccialetto elettronico, condotta non consentita.