Altre frane e cadute di massi causa maltempo: strade chiuse alla Borcola e verso Enna

Oltre alla celebre Strada degli Eroi bloccata da una frana sul tratto che porta al Rifugio Papa, un’altra frana importante viene segnalata sulle Piccole Dolomiti con un’altra chiusura del traffico necessaria per motivi di sicurezza. Da Valli del Pasubio alla vicina Val Posina, al confine tra Veneto e Trentino, sul Passo della Borcola. Uno smottamento viene segnalato anche più a valle sulla via di collegamento tra Torrebelvicino e la frazione di Enna.

Il primo problema si è presentato ieri in prima mattinata oltre il limite territoriale regionale, nel Comune di Terragnolo sulla sp 81 che diventa Sp 138 una volta nel tratto trentino di competenza della provincia autonoma. Più di preciso la strada è ostruita da contrada Zoreri al Passo della Borcola, viaggiando in direzione di Posina. Una massa di pietre e detriti risulta ancora posata sul manto stradale, rendendone impossibile il transito.

Nella frazione di turritana di Enna, dove proprio nel week end si è festeggiato con la sagra annuale di San Giovanni Battista, si è deciso ieri di annullare per il maltempo la camminata tra boschi e contrade. Poche ore dopo, la notizia di una frana circoscritta e della caduta in strada di un masso, avvenute nel corso della notte tra domenica e lunedì in via Patrioti. Sul posto i tecnici del Comune e i vigili del fuoco per un sopralluogo.

Il giorno precedente una serie di problemi analoghi si è verificata nelle frazioni e contrade di montagna nel territorio di Schio, in Contrà Masetto e in Contrà Buzzaccari in particolare.