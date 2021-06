Medico furbetto timbrava il cartellino e andava alla spa. “Rubate” quasi 200 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un caso di assenteismo in ambito pubblico e cosa ancora più grave sanitario, da parte di un medico impiegato all’ospedale di Asiago, è stato scoperto e documentato dai finanzieri altopianesi. Si tratta di uno specialista che avrebbe sottratto circa 200 ore di presenza retribuita sul posto di lavoro, con i militari a scoprire che spesso il dipendente dell’Ulss 7 Pedemontana si recava in un noto centro benessere poco lontano, in orario di servizio.

A finire nell’occhio del ciclone un dottore in Medicina esperto e conosciuto non solo presso le strutture sanitarie pubbliche, ma anche private. Si tratta di S.G., fornite le sole iniziali in quanto indagato, vicentino che compirà 60 anni nel corso del 2021. Per 6 mesi non potrà esercitare la professione nè dimorare ad Asiago, come disposto dal giudice. Interrogato dal pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sulla carta rischia una pena da 1 a 5 anni di reclusione e una multa.

Gli episodi accertati dalla Guardia di Finanza sarebbero circa 70, ma la stima sarebbe per difetto, per un danno quantificato in via primaria in 6.700 euro. Somma sequestrata in via preventiva al “furbetto”, il quale rischia nel futuro prossimo di dover difendersi in un’aula di giustizia da un’accusa delicata che potrebbe “macchiare” la carriera in ambito sanitario, mentre nel frattempo gli è stato imposto il divieto di dimora nel territorio di Asiago e la sospensione dal posto di lavoro nel pubblico impiego.

Secondo la tesi delle Fiamme Gialle dell’Altopiano di Asiago, il medico infedele ai propri doveri in alcune occasioni riscontrate negli ultimi tre anni – dal dicembre del 2017 al settembre del 2020 – timbrava il cartellino di inizio turno pomeridiano, per poi dedicarsi a faccende private quando non impegnato in appuntamenti prefissati. Lasciando anche il suo ambulatorio, senza alcuna autorizzazione. Questo accadeva solitamente una volta alla settimana, tra le 16 e le 18. Tra queste uscite non consentite è emersa la “capatina” alla spa di cui era a quanto pare cliente fisso e affezionato. Un comportamento anomalo e soprattutto non consentito, vista la natura del suo servizio e l’obbligo di trovarsi in ospedale in casi di emergenza, lavorando a supporto dei reparti di chirurgia e in sala operatoria e in pronto soccorso.

I finanzieri del nucleo di Asiago, dopo aver ricevuto un’informativa in seguito a una segnalazione confidenziale sulla condotta illecita in ipotesi del 59enne, avevano avviato con efficacia l’attività di indagine attraverso pedinamenti personali, controlli sui documenti sanitari e tabulati telefonici, incrociandoli con i dati messi a disposizione dall’Ulss 7 sui turni di lavoro e con gli scontrini fiscali emessi dall’Hotel con centro benessere interno dove si recava abitualmente l’indagato. Solito anche a recarsi a fare la spesa e dedicarsi allo shopping, salvo poi rientrare in ospedale per “badge” prima di far rientro a Bassano del Grappa, luogo di residenza . Ne è emerso con tempo un quadro chiaro di responsabilità, avvalorato dal pm Block per la Procura di Vicenza. Tra il gennaio 2018 e lo stesso mese del 2019, per 10 volte su 12 nei pomeriggi di turno il medico assenteista era a spasso per l’Altopiano a bordo della sua Porsche – come provato dai finanzieri – nonostante risultasse formalmente sul posto di lavoro, regolarmente retribuito.

Sarebbero in tutto 194 le ore di mancato servizio nel settore pubblico contestate al professionista medico esperto in chirurgia vascolare. Con l’aggravante che alcune di queste – oltre al relax nel centro benessere – sarebbero state da lui dedicate ad alcuni casi seguiti presso strutture cliniche private in cui prestava servizio nell’area del Bassanese (a Marostica e Rosà) come libero professionista. Percependo, quindi, un compenso simultaneo, almeno secondo le indagini delle Fiamme Gialle che hanno inoltrato un fascicolo di prove indiziarie a sostegno delle risultanze acquisite nel corso degli appostamenti. Una condotta che, se confermata dal Tribunale di Vicenza, avrà conseguenze sul piano sul piano penale: a tutti gli effetti, infatti, il reato commesso è configurato come truffa ai danni dello Stato.