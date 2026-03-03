Al teatro San Marco 8 marzo con Alda Merini, donna sospesa tra il dolore e la gioia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una Giornata internazionale della donna nel segno della poetessa Alda Merini quello in programma al Teatro San Marco di Vicenza domenica prossima, 8 marzo. Alle 17,30, infatti, prende vita “Alda Merini – Una donna sospesa tra il dolore e la gioia”, scritto e diretto dal poeta Antonio Nobili.

Lo spettacolo propone una nuova e coinvolgente interpretazione della vita della poetessa Alda Merini, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e memorabile. Giorgia Trasselli interpreta Alda Merini, portando sul palco sensibilità e carisma, mentre il giovane attore Andrea Carpiceci interpreta Paolo, uno studente la cui vita sarà trasformata dall’incontro con la poetessa.

La storia prende avvio da una telefonata tra un professore universitario e Alda Merini, che accoglie il giovane ricercatore per un periodo di studio. Da questo incontro nasce una vicenda emotiva intensa, in cui sofferenza e gioia convivono nell’animo di una donna fragile ma straordinariamente potente. Famosa per la sua poesia intensa e autobiografica, Alda Merini, morta nel 2009, ha infatti ha esplorato con le sue opere temi come l’amore, il dolore, la follia e la spiritualità, trasformando le sue esperienze personali traumatiche, specialmente la reclusione in manicomio, in arte universale.

Attraverso poesia, parole e silenzi, lo spettacolo invita così a riflettere sull’arte e sull’umanità dei suoi protagonisti, lasciando un segno profondo nel cuore degli spettatori.

Lo spettacolo è una produzione de La Cervona Editoria – Spettacolo. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Info: dioarriveraallalba.com, 320-4607314.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.