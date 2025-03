Dai laboratori per bambini all’uncinetto, dalle escursioni alla Festa dei Fiori: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da Bassano a Velo d’Astico, passando per Isola Vicentina e Lonigo. E non solo. Anche il terzo weekend di marzo, nel Vicentino, è pieno di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Per orientarsi tra i molti eventi in programma, come d’abitudine, viene in soccorso Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno riepilogato gli appuntamenti e le manifestazioni più interessanti in calendario da oggi, venerdì 14, a domenica 16 marzo.

A Bassano del Grappa, domani 15 marzo, presso la Biblioteca Civica riparte il calendario di “Volta la carta“. La rassegna di letture ad alta voce e laboratori creativi è rivolta a bambini e bambine da 0 a 11 anni. Sempre a Bassano del Grappa, domenica 16 marzo, il Wild Life Museum propone una visita guidata toccare con mano le caratteristiche più peculiari degli animali selvatici dei cinque continenti.



In quel di Velo d’Astico, oggi 14 marzo, presso la Biblioteca Comunale si terrà “Un fiore per te“. Il laboratorio, con Giuliana Crestanello, permetterà ai partecipanti di imparare a creare dei bellissimi bouquet di fiori all’uncinetto. Domenica 16 marzo l’appuntamento è con “In cammino alla scoperta dell’Isola che non c’é“. L’escursione condurrà alla scoperta del territorio di Isola Vicentina, tra natura e storia, lungo corsi d’acqua e attraverso boschi profumati.

Domani 15 e domenica 16 marzo si svolgerà il festival “Design in Villa“. Il Castello di Thiene, Villa Angarano (Bassano del Grappa), Villa Valmarana ai Nani (Vicenza) e Villa da Schio (Castelgomberto) aprono le loro porte offrendo al visitatore l’esclusiva accoglienza di chi le abita da generazioni. Alla quale si associerà l’eccelenza del design italiano, creando una connessione tra passato e futuro. A Cassola, oggi 14 e domenica 16 marzo, si terranno la Sagra di San Giuseppe e la 39° Festa dei Fiori.

Domani 15 e domenica 16 marzo si terrà la quarta edizione di “Lonigo in Fiaba“, il festival dedicato ai giochi e alle fiabe. Per quanto riguarda Schio, l’evento previsto per domenica 16 marzo, “Il Biologico si presenta“, è stato rinviato a domenica 30 marzo. Le prenotazioni già effettuate resteranno valide.

A Vicenza, domani 15 marzo, nell’ambito del Vicenza Running Festival torna Ultrabericus Trail. Competizione che sin dalla nascita nel 2011 si è affermata come la classica di inizio stagione del trail running italiano. Sempre nel capoluogo berico, e sempre ricompreso nell’ambito del Vicenza Running Festival, domenica 16 marzo terrà la 23° edizione della Stravicenza.

Gabriele Silvestri