Escursioni, arte dell’incisione, atletica ed esposizione di veicoli d’epoca: ecco gli eventi del weekend

Voglia di sgranchirsi le gambe e fare una bella escursione (magari al tramonto)? Oppure di cimentarsi con l’arte dell’incisione tramite un apposito laboratorio creativo? Magari, invece, si desidera vivere quelle emozioni che solo lo sport è in grado di suscitare. Senza dimenticare il fascino intramontabile dei veicoli d’epoca (e il bisogno, per chi ne possiede, di procurarsi i pezzi di ricambio per farli funzionare). Qualunque sia l’esperienza che si vuole vivere, il weekend vicentino le propone tutte e quattro. E non solo queste. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni di “Festa Italiana“.

Arsiero, questa sera, farà da cornice a “Conoscere il lupo“. Un incontro rivolto a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio la presenza di questo predatore sul territorio. In quel di Marostica, domani 8 marzo, si potrà partecipare a “Trek & Brunch“. Una mattinata alla scoperta del territorio collinare attraverso i sentieri che si snodano dal centro storico. Al termine dell’escursione sarà possibile partecipare a un brunch esclusivo.



Spazio all’arte a Vicenza, domani 8 marzo, con “L’arte dell’incisione“. Un’esperienza creativa all’interno di una storica stamperia artigiana, alla scoperta delle principali tecniche di stampa e incisione. Sempre nel capoluogo berico, e nella medesima giornata, prenderà il via la prima edizione del Vicenza Running Festival. Un calendario di eventi per celebrare l’80° anniversario della prima associazione dilettantisctica di atletica.

Rimanendo a Vicenza, domani 8 marzo, le Gallerie d’Italia organizzano “Donne nella Serenissima“. Un viaggio tra i capolavori della collezione di pittura del Settecento Veneto per dare voce alle donne che, sfidando le convenzioni, si sono affermate e hanno lasciato un segno nella storia della Serenissima. A Lonigo, domani e domenica 9 marzo, la Pro Loco organizza la tradizionale Mostra Scambio. Esposizione di automobili, moto e biciclette d’epoca, oltre ai relativi ricambi, accessori e articoli.

In quel di Thiene, domenica 9 marzo, avrà luogo la prima edizione di “Panda On de Rod“. Un evento interamente dedicato alla leggendaria Fiat Panda 141A. Per concludere, a Torrebelvicino, domani 8 marzo si potrà prendere parte ad un’escursione al tramonto che condurrà i partecipanti fino a Forte Enna, sulla cima dell’omonimo monte. Per finire in bellezza, una cena in trattoria a base di cucina tipica e tradizionale.

Gabriele Silvestri