Fuochi d’artificio, cena romantica in malga, festa di Carnevale, hockey su pista: gli eventi del fine settimana

San Valentino si avvicina, dunque bisogna organizzarsi: cosa c’è di meglio di una bella cena romantica per celebrare come si deve la festa degli innamorati? Soprattutto se, per conciliare l’appettito, si prende prima parte ad una bella escursione serale. Proprio un evento di questo tipo è compreso nell’elenco delle manifestazioni che, questo fine settimana, animeranno la provincia di Vicenza. Anche l’atmosfera carnevalesca darà il suo contributo. Senza dimenticare fuochi d’artificio, sport e altro ancora. Il tutto, come al solito, riepilogato dalla rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio torna “Asiago Fiocchi di Luce“, la rassegna piro-musicale che ogni anno incanta il pubblico con uno spettacolo di luci e suoni. Venerdì 14 febbraio, invece, le Guide Biosphaera organizzano un’escursione serale con cena romantica presso Malga Col del Vento, in occasione di San Valentino.

Domenica 16 febbraio l’appuntamento è con il Gran Carnevale Rosatese, dopo il rinvio della scorsa settimana. Poco distante, a Bassano del Grappa, sabato 15 e domenica 16 febbraio avrà luogo il Terzo Torneo Veterani “Roberto Fraccaro”. Un evento imperdibile per gli amanti dell’hockey su pista, a cui prenderanno parte sei squadre: Roller Bassano, Pordenone, Trieste, Prato e CGC Viareggio e Montecchio Precalcino.

Domani, giovedì 13 febbraio, secondo appuntamento alla Biblioteca Civica di Villaverla con le letture animate e i laboratori creativi per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni. A Vicenza invece, venerdì 14 febbraio, le Gallerie d’Italia propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, per visitarne le collezioni permanenti e le mostre. Viene inoltre proposta una passeggiata d’arte alla scoperta degli amori di Palazzo Leoni Montanari.

Gabriele Silvestri