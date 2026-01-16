Indagini e brivido, colonne sonore, ciaspole e oreficeria: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Investigare in compagnia degli amici e risolvere un mistero. Oppure lasciarsi suggestionare dalle creazioni di uno dei più grandi compositori italiani di colonne sonore. In alternativa, camminare tra natura e memoria nel contesto dell’Altopiano dei Sette Comuni, come anche incantarsi alla vista di ciò che l’arte orafa è in grado di produrre. Sono questi alcuni degli eventi più interessanti che andranno a caratterizzare il terzo fine settimana di gennaio in provincia di Vicenza. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Caltrano, oggi 16 gennaio, la Sala Ex Biblioteca di Piazza Dante ospiterà “Detective per una sera: la clinica abbandonata di Ravenswood“. L’iniziativa è dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, che parteciperanno suddivisi in squadre di massimo cinque componenti. A Schio invece, domani 17 gennaio, presso il Teatro Astra avrà luogo “Morricone Film History“, un tributo a Ennio Morricone attraverso le sue colonne sonore più famose.



Nei pressi di Gallio, domenica 18 gennaio, si terrà “Ciaspole e parole: sui passi di Mario Rigoni Stern“. L’escursione guidata letteraria condurrà i partecipanti nei boschi e nei paesaggi che hanno fatto da sfondo alla vita e alle opere dello scrittore altopianese. A Vicenza, domani 17 gennaio, il tour “Quando il gioiello è un’opera d’arte” permetterà di scoprire il Museo del Gioiello e il suo nuovo allestimento.

Ad Arzignano infine, domani 17 gennaio, la Palestra Energy farà da sfondo a “Bagno di suoni“. L’evento si presenta come un’esperienza di immersione in un mondo di suoni avvolgenti e vibranti, accessibile a tutti e pensata per trasformare il concetto di intrattenimento musicale in qualcosa di magico e rigenerante. Le vibrazioni profonde di campane e gong risuoneranno in tutto il corpo donando un autentico “massaggio” sonoro.

