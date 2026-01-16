Al via Vicenzaoro: 1.300 gli espositori per una cinque giorni all’insegna dell’arte orafa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il gioiello e la sua filiera completa, ospitati nel business hub internazionale di Italian Exhibition Group. Apre oggi, venerdì 16 gennaio, Vicenzaoro January 2026. Fino a martedì 20 gennaio, la fiera orafa darà spazio alla community globale del gioiello per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking. In contemporanea, T.Gold, il salone di riferimento per tecnologie e macchinari per l’oreficeria e la gioielleria, e l’ottava edizione di Vo Vintage, marketplace di orologeria e gioielleria vintage di alta gamma, aperta con ingresso gratuito fino a lunedì 19 gennaio. A testimonianza della portata dell’evento, il traffico, questa mattina, nel quadrante ovest del capoluogo berico era in tilt.

La cerimonia di apertura

Alla cerimonia inaugurale, che si terrà alle ore 12 al Teatro Palladio, presenzieranno: il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, il presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, la presidente nazionale Confindustria Federorafi Maria Cristina Squarcialupi, e l’amministratore delegato di Ieg Corrado Peraboni.

Il business internazionale

Punto di riferimento nella top three delle fiere internazionali del gioiello, e con un sold-out ormai consolidato da oltre 1.300 brand espositori, Vicenzaoro January accoglie oltre 560 buyer ospitati, provenienti da 65 Paesi. In testa per presenze: Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. La manifestazione si conferma evento globale di incontro tra domanda e offerta. Da un lato, con Germania, Francia, Belgio, Turchia, India, Thailandia e Hong Kong tra i Paesi più rappresentati nel 40% di espositori esteri; dall’altro, con le eccellenze italiane della filiera del prezioso e tutti i distretti orafi nazionali protagonisti.

Novità eccellenti: Vo Awards

Otto categorie per tre gioielli finalisti, in due giorni di voto. Novità di Vicenzaoro January 2026 è la prima edizione dei Vo Awards, che individuano le creazioni più rappresentative tra le candidature presentate dagli espositori delle communities Icon (alta gioielleria), Look (gioielleria contemporanea) e Creation (manifattura in oro e argento). Un riconoscimento all’eccellenza nella produzione del gioiello, capace di coniugare creatività, manifattura, sostenibilità e innovazione. La giuria di esperti ha selezionato i finalisti, che saranno esposti nella lounge del padiglione 7. Al voto tecnico della giuria si sommerà quello dei visitatori in Fiera con un Qr code. Premiazione, domenica 18 gennaio alle 18.30 al Teatro Palladio.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.