Due nuovi alberi e un volto scolpito su un tronco morto: al Bosco la celebrazione del ciclo della vita

Alberi simbolo della vita della vita che nasce ma anche della vita che non muore. Due progetti uniscono l’inizio e la fine del ciclo della vita ai Giardini del Bosco a Thiene.

Da un lato, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, gli alunni delle scuole elementari Talin hanno piantato due ginko biloba affiancando l’amministrazione comunale nel suo impegno per la difesa del verde cittadino. Dall’altro lato l’assessore all’Ecologia Nazareno Zavagnin ha voluto far incidere il volto di un uomo sul tronco di un albero tagliato in quanto morto, come simbolo della storia della pianta stessa.

Per farlo l’amministratore ha interpellato l’artista thienese Germano Castello che ha intagliato il fusto lasciando che alcuni filamenti, intrisi di rugiada, facessero la parte dei capelli.

Ai giardini del Bosco i protagonisti sono stati i bambini, che a tutti i costi hanno voluto prendere in mano badili più grandi di loro per mettere a dimora le due nuove piante, simbolo della nuova vita.

“La Giornata degli Alberi non è solo una celebrazione, è un investimento tangibile nel futuro del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Giampi Michelusi – Ogni albero che piantiamo è una promessa di aria più pulita e di resilienza ambientale per la nostra comunità. Dobbiamo accelerare il passo verso una vera cultura della sostenibilità, trasformando la consapevolezza in azione, a partire dalle scelte che facciamo ogni giorno”.

Nazzareno Zavagnin, assessore ai Lavori Pubblici e all’Ecologia, ha commentato: I nostri numerosi spazi verdi, parchi e giardini pubblici, sono il polmone verde della città, ma la loro salute dipende da ognuno di noi. Chiediamo a chi li frequenta, specialmente alle nuove generazioni, di farsi custodi attivi di questo patrimonio. È attraverso esperienze dirette, come questa proposta in questa giornata speciale, che facciamo crescere, oltre al nostro patrimonio arboreo, anche l’amore per il proprio territorio e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo verso il nostro futuro”.

