Musica, tramonto al forte, escursioni e cena con delitto: ecco gli eventi del weekend

Il fascino intramontabile della musica. Oppure la suggestiva esperienza di un tramonto goduto da un luogo carico di storia come un forte della Grande guerra. Per non parlare delle immancabili escursioni e di quell’intreccio tra mistero, gusto e divertimento che solo una cena con delitto sa regalare. Il “menù” degli eventi in programma nel Vicentino da oggi 31 dicembre a domenica 4 gennaio contiene queste e molte altre proposte. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Vicenza, oggi 31 dicembre, il Museo Civico di Palazzo Chiericati ospiterà l’evento “Intreccia la magia del Natale“. I bambini della scuola primaria avranno l’opportunità di vivere una mattinata speciale all’insegna della creatività. Sempre oggi, nel capoluogo berico, il Teatro Comunale farà da sfondo al tradizionale Gran Concerto di San Silvestro dell’Orchestra del Teatro Olimpico.



A Treschè Conca di Roana, oggi 31 dicembre, l’iniziativa “L’ultimo tramonto” offrirà l’occasione di partecipare ad una suggestiva visita guidata a Forte Corbin. Sempre a Treschè Conca di Roana, venerdì 2 gennaio, avrà luogo “Alla ricerca dello spirito del Natale“, una speciale caccia al tesoro per famiglie tra la Via dei Presepi e le vie del paese.

Nei pressi di Roana, sabato 3 gennaio, sul Monte Verena si svolgerà l’escursione “La luna del lupo“, accompagnata da una cena che potrà essere gustata nel rifugio che porta lo stesso nome del monte. A Tonezza del Cimone, fino a lunedì 5 gennaio, via Roma ospiterà i mercatini di Natale con le loro esposizioni di creazioni uniche e artigianali.

Sempre a Tonezza del Cimone, domenica 4 gennaio, si potrà partecipare alla “Passeggiata del respiro“. L’esperienza permetterà di sperimentare un percorso di immersione nella natura e nel corpo, attraverso il respiro consapevole. Ad Alvese di Nogarole Vicentino invece, venerdì 2 gennaio, avrà luogo la camminata al chiaro di luna col bacalà, che quest’anno giunge alla sua 13° edizione. Ad Arcugnano infine, oggi 31 dicembre, Villa Michelangelo ospiterà la cena spettacolo “Capodanno con delitto“.

– – – – –

