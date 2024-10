Spettacolando – Beppe Severgnini in Basilica Palladiana per il Festival della Bellezza

Beppe Severgnini sarà protagonista questa sera, 15 ottobre, in Basilica Palladiana a Vicenza (ore 19) di un appuntamento del Festival della Bellezza intitolato “La squadra del cuore: icona o illusione infantile?”. Con la consueta ironia Severgnini nella citta del Lanerossi, di Paolo Rossi e di Roberto Baggio, propone una riflessione inedita sulle squadre del cuore come comunità dell’immaginazione, sulla psicologia della passione, il legame per un simbolo, l’immedesimazione in un carattere, uno stile. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol.

L’appuntamento è il terzo a Vicenza di questa edizione del Festival della Bellezza su “Immagini e pensieri iconici”, dopo quelli in altri capolavori palladiani con Federico Buffa al Teatro Olimpico su Lucio Dalla e con Massimo Cacciari a Villa La Rotonda su Leon Battista Alberti e Palladio.

Patrocinato dal Ministero della Cultura e promosso dalla Regione Veneto, il Festival della Bellezza è concepito intorno all’idea di “arte nell’arte” in luoghi simbolo della nostra storia culturale dal VI secolo a.C. al ‘900. È organizzato dall’associazione culturale Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro e il coordinamento generale di Alessandra Zecchini. Main partner è Generali e la sua business unit Cattolica, partner è Newchem, sostenitore Fondazione Banca Popolare di Verona, collaborazione Agsm aim. Info e aggiornamenti su Festivalbellezza.it.